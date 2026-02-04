«Промомед» начал производить лекарства для животных

«Промомед» начал производить лекарства для животныхРоссийские компании редко занимаются этим бизнесом из-за длительной процедуры регистрации средств
Российская фармацевтическая компания «Промомед» выходит на рынок ветеринарных препаратов. Она начала выпускать обезболивающий противовоспалительный препарат флексонорм и антибиотик анклав вет для кошек и собак, последний применяется для лечения заболеваний дыхательной и мочеполовой систем, а также желудочно-кишечного тракта и кожи животных. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самого «Промомеда». По его словам, компания уже инвестировала в ветеринарное направление более 500 млн руб. Новые препараты производятся на саранском предприятии «Биохимик», которое входит в группу.
Отдельное подразделение «Промомед – здоровье животных» компания зарегистрировала еще в 2024 г., но первые ветеринарные препараты начала выпускать только в конце прошлого года. Представитель группы говорит, что ей потребовалось много времени для изучения особенностей и разработки рецептуры средств. В этом году «Промомед» планирует расширить ассортимент и увеличить объем реализации.