Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Промомед» начал производить лекарства для животных

Российские компании редко занимаются этим бизнесом из-за длительной процедуры регистрации средств
Валерия Кузьменко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Российская фармацевтическая компания «Промомед» выходит на рынок ветеринарных препаратов. Она начала выпускать обезболивающий противовоспалительный препарат флексонорм и антибиотик анклав вет для кошек и собак, последний применяется для лечения заболеваний дыхательной и мочеполовой систем, а также желудочно-кишечного тракта и кожи животных. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самого «Промомеда». По его словам, компания уже инвестировала в ветеринарное направление более 500 млн руб. Новые препараты производятся на саранском предприятии «Биохимик», которое входит в группу.

Отдельное подразделение «Промомед – здоровье животных» компания зарегистрировала еще в 2024 г., но первые ветеринарные препараты начала выпускать только в конце прошлого года. Представитель группы говорит, что ей потребовалось много времени для изучения особенностей и разработки рецептуры средств. В этом году «Промомед» планирует расширить ассортимент и увеличить объем реализации.

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте