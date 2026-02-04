«Промомед» начал производить лекарства для животных

Российская фармацевтическая компания «Промомед» выходит на рынок ветеринарных препаратов. Она начала выпускать обезболивающий противовоспалительный препарат флексонорм и антибиотик анклав вет для кошек и собак, последний применяется для лечения заболеваний дыхательной и мочеполовой систем, а также желудочно-кишечного тракта и кожи животных. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель самого «Промомеда». По его словам, компания уже инвестировала в ветеринарное направление более 500 млн руб. Новые препараты производятся на саранском предприятии «Биохимик», которое входит в группу.