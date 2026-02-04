Самарский метзавод на четверть увеличит выпуск алюминиевых слитков

Самарский метзавод на четверть увеличит выпуск алюминиевых слитковЭто позволит компании упрочить позиции на рынке полуфабрикатов из алюминия
Самарский металлургический завод (СМЗ; входит в холдинг «Промышленные инвестиции» предпринимателя Михаила Шелкова) построит плавильно-литейный комплекс производственной мощностью 65 000 т алюминиевых слитков в год. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель предприятия. Это позволит заводу увеличить выпуск этого вида продукции на 20–25%, уточнил он.
Шелков также является основным бенефициаром (65%) российского производителя титана «ВСМПО-Ависма».
Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам