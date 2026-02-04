Авиакомпании в 2025 году завершили страховое урегулирование по 50 самолетам

Авиакомпании в 2025 году завершили страховое урегулирование по 50 самолетамВсего перевозчикам удалось снять претензии с половины парка воздушных судов в иностранной собственности
Российские авиакомпании в 2025 г. завершили процедуры страхового урегулирования с иностранными лизингодателями по 50 воздушным судам (ВС). Об этом журналистам рассказал руководитель управления «Альфастрахования» по работе с авиакомпаниями Владимир Истомин. Большая часть из этих самолетов пришлась на группу «Аэрофлот».
По оценке «Альфастрахования», в 2024 г. было завершено урегулирование лишь по девяти ВС, тогда как в 2023 г. – в отношении 145 самолетов. Таким образом, в период 2022–2025 гг. отечественные эксплуатанты урегулировали претензии иностранных лизингодателей по 204 самолетам. Чуть более половины из них составляют ВС группы «Аэрофлот» (включает также «Победу» и «Россию»), т. е. около 100 самолетов.
