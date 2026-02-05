Газета
Главная / Технологии /

В Москве закончились мощности для энергоснабжения дата-центров

Бизнес вынужден искать возможности для строительства новых ЦОДов в других регионах
Ника Сизова
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Энергосетевые компании начали отказывать в заключении договоров на подключение к электросетям новых центров обработки данных (ЦОД) в Москве, потому что мощностей для ЦОДов в столице не осталось – они либо уже эксплуатируются, либо зарезервированы на 2026–2028 гг. под крупных игроков. Об этом «Ведомостям» рассказали три источника в компаниях, эксплуатирующих и строящих ЦОДы, и подтвердил источник, близкий к одной из профильных IT-ассоциаций.

Подключение к сетям регулируется постановлением правительства № 861, которое определяет недискриминационный доступ к сетям. Согласно постановлению, в том случае, если у поставщика электроэнергии нет в необходимом объеме, он может предложить заказчику меньшие мощности. Но для ЦОДа небольшие мощности не подходят, объясняет собеседник в одной из IT-компаний.

