Таксистское лобби просит опубликовать итоговый перечень разрешенных машин

Общественный совет по развитию такси (по данным сайта, включает участников рынка из 74 регионов) направил письмо министру промышленности и торговли России Антону Алиханову с просьбой в возможно короткие сроки опубликовать итоговый перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. Текст обращения совета за подписью председателя совета Ирины Зариповой от 28 января есть у «Ведомостей». Закон о локализации машин такси вступает в силу с 1 марта 2026 г. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.