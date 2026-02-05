Таксистское лобби просит опубликовать итоговый перечень разрешенных машин

Таксистское лобби просит опубликовать итоговый перечень разрешенных машинВ этом вопросе пока нет ясности, и часть таксопарков поставила на паузу закупки автомобилей
Общественный совет по развитию такси (по данным сайта, включает участников рынка из 74 регионов) направил письмо министру промышленности и торговли России Антону Алиханову с просьбой в возможно короткие сроки опубликовать итоговый перечень автомобилей, допущенных к работе в такси. Текст обращения совета за подписью председателя совета Ирины Зариповой от 28 января есть у «Ведомостей». Закон о локализации машин такси вступает в силу с 1 марта 2026 г. «Ведомости» направили запрос в Минпромторг.
Отсутствие полноценной информации о расширенном перечне локализованных автомобилей ставит под угрозу эффективное развитие бизнеса такси, отмечается в письме. Перевозчики и таксопарки по всей стране находятся в состоянии неопределенности, что влияет на их возможности планировать инвестиции в обновление автопарков, формировать финансово-экономические модели развития и обеспечивать сохранение рабочих мест, пишет Зарипова.