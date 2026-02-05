Крупнейшие гостиничные сети прекратили сотрудничество с «Яндекс.Путешествиями»Их общий номерной фонд составляет примерно 50 000 комнат
Работающие в России гостиничные операторы перестали предлагать номера в своих отелях на площадке «Яндекс.Путешествия», сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Это связано с повышением с 1 февраля 2025 г. базовой комиссии с 15% до 17%.
Среди сетей, которые перестали работать с сервисом, Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика», «Кронвелл групп». Эти компании уже обращались в «Яндекс.Путешествия» с предложением сохранить агентское вознаграждение на уровне 15%, так как такое повышение приведет к росту стоимости гостиничных услуг для конечного потребителя. Однако сервис на их просьбу не отреагировал.
Общий номерной фонд данных операторов составлял около 50 000 комнат, отмечают в РСТ. Доля их продаж на площадке «Яндекс.Путешествия» составляла всего 3-7% от всех бронирований, знает один из туроператоров. При этом выручка самого сервиса после ухода компаний может сократиться на десятки процентов, считает генеральный директор «Дельфина» Сергей Ромашкин. Он допускает, что их примеру последуют и другие сети, которые ранее подписали обращение, но пока не ушли с платформы.
В сервисе все равно остается более миллиона предложений для проживания, говорит руководитель «Яндекс.Путешествий» Евгений Абрамзон. Рост базовой комиссии он объясняет растущими издержками на развитие и поддержание сервиса. Такая мера, по его словам, позволит платформе бесперебойно обеспечивать отели заказами в условиях подорожания инфраструктуры. При этом, продолжает он, компания остается открыта к переговорам.
«Яндекс.Путешествия» выбрали неподходящий момент для повышения комиссии, отмечает Ромашкин. Он поясняет, что это нужно делать на растущем рынке, и более удачным для этого был позапрошлый год. Он напоминает, что в 2024 г. внутренний туризм в стране прибавил 10-12%, тогда как за 2025 г. – всего 3%. Кроме того, на этот бизнес повлияло увеличение туристического налога с этого года до 2% и снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС до 20 млн руб., заключает он.