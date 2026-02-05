Крупнейшие гостиничные сети прекратили сотрудничество с «Яндекс.Путешествиями»

«Яндекс.Путешествия» выбрали неподходящий момент для повышения комиссии, отмечает Ромашкин. Он поясняет, что это нужно делать на растущем рынке, и более удачным для этого был позапрошлый год. Он напоминает, что в 2024 г. внутренний туризм в стране прибавил 10-12%, тогда как за 2025 г. – всего 3%. Кроме того, на этот бизнес повлияло увеличение туристического налога с этого года до 2% и снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС до 20 млн руб., заключает он.