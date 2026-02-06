Аналитики ожидают увеличения экспортных цен на российский уголь в 2026 году

Средняя экспортная цена на российский уголь на ключевом экспортном направлении – при поставках в Азию через порты Дальнего Востока – в 2026 г. может вырасти на 12% к уровню прошлого года. Это следует из материалов консалтинговой компании NEFT Research. По прогнозу компании, стоимость энергетического угля калорийностью 5500 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») на Дальнем Востоке в этом году составит $79/т по сравнению с $70,7/т в 2025 г.