Аналитики ожидают увеличения экспортных цен на российский уголь в 2026 году

Аналитики ожидают увеличения экспортных цен на российский уголь в 2026 годуНо динамика не позволит существенно улучшить рентабельность поставок и финансовое положение компаний
Средняя экспортная цена на российский уголь на ключевом экспортном направлении – при поставках в Азию через порты Дальнего Востока – в 2026 г. может вырасти на 12% к уровню прошлого года. Это следует из материалов консалтинговой компании NEFT Research. По прогнозу компании, стоимость энергетического угля калорийностью 5500 ккал/кг на базисе FOB («с погрузкой на судно») на Дальнем Востоке в этом году составит $79/т по сравнению с $70,7/т в 2025 г.
Этому будет способствовать рост бенчмарка – стоимости энергоугля на базисе FOB Ньюкасл (Австралия). По прогнозу NEFT Research, средняя цена на австралийский уголь в этом году вырастет на 11% до $80,5/т. Свои прогнозы аналитики компании объясняют ожидаемым сокращением предложения угля ключевыми экспортерами – Австралией (из-за неблагоприятных погодных условий) и Индонезией. Правительство Индонезии планирует снизить квоту на добычу угля в 2026 г. до 600 млн т с 790 млн т в 2025 г., т. е. на 24%.