Минтрансу предложили требовать гарантии по страховкам иностранных авиакомпаний

Группа «Альфастрахование» направила письмо в Минтранс России, в котором попросила уточнить у страховщиков иностранных авиакомпаний, действует ли их страховое покрытие в полном объеме при выполнении полетов в Россию. Об этом рассказал журналистам замгендиректора компании по авиастрахованию Илья Кабачник.