Минтрансу предложили требовать гарантии по страховкам иностранных авиакомпаний

Зарубежные страховщики из-за санкций не хотят платить россиянам по полисам авиаперевозчиков
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Группа «Альфастрахование» направила письмо в Минтранс России, в котором попросила уточнить у страховщиков иностранных авиакомпаний, действует ли их страховое покрытие в полном объеме при выполнении полетов в Россию. Об этом рассказал журналистам замгендиректора компании по авиастрахованию Илья Кабачник.

Многие страны, включая Турцию, ОАЭ, Армению, Израиль и Грузию, просят российские авиакомпании ежегодно подтверждать наличие адекватной страховой защиты, предоставив соответствующее документальное подтверждение от страховщика, подчеркнул Кабачник. В России такой практики в отношении иностранных перевозчиков нет.

