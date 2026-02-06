Минтрансу предложили требовать гарантии по страховкам иностранных авиакомпаний

Минтрансу предложили требовать гарантии по страховкам иностранных авиакомпанийЗарубежные страховщики из-за санкций не хотят платить россиянам по полисам авиаперевозчиков
Группа «Альфастрахование» направила письмо в Минтранс России, в котором попросила уточнить у страховщиков иностранных авиакомпаний, действует ли их страховое покрытие в полном объеме при выполнении полетов в Россию. Об этом рассказал журналистам замгендиректора компании по авиастрахованию Илья Кабачник.
Многие страны, включая Турцию, ОАЭ, Армению, Израиль и Грузию, просят российские авиакомпании ежегодно подтверждать наличие адекватной страховой защиты, предоставив соответствующее документальное подтверждение от страховщика, подчеркнул Кабачник. В России такой практики в отношении иностранных перевозчиков нет.
