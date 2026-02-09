Газета
Главная / Бизнес /

Банк «Точка» купил крупный сервис аналитики для селлеров Mpstats

Сумма сделки могла составить 2 млрд рублей
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк «Точка» приобрел 100% сервиса аналитики и автоматизации для продавцов на маркетплейсах Mpstats, рассказали «Ведомостям» представители обеих сторон сделки. Сумма сделки могла составить 2 млрд руб., сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с условиями соглашения. После закрытия сделки Mpstats войдет в периметр «Точки», сохранив бренд, команду и основателя, говорит представитель банка. Сервис также останется доступным для клиентов других банков.

Банк строит экосистему банковских и небанковских сервисов для селлеров, где «данные, деньги и управленческие решения объединены в одном контуре», прокомментировал сделку гендиректор «Точки» Андрей Завадских. Сделка будет способствовать консолидации селлеров в экосистеме банка, а также развитию совместных продуктовых предложений и инструментов для работы на маркетплейсах, пояснил представитель банка.

