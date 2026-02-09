Добыча газа в России в 2025 году снизилась на 3%К этому привели потеря транзита через Украину и снижение выпуска СПГ
Добыча газа в России вернулась к снижению спустя лишь один год роста. В России в 2025 г. было добыто 663 млрд куб. м, это на 3% ниже уровня предыдущего года, следует из данных Росстата. В том числе добыча природного газа в прошлом году сократилась на 3% до 561 млрд куб. м, а попутного нефтяного газа (ПНГ) – на 4% до 102 млрд куб. м.
В декабре 2025 г. добыча газа снизилась на 4% в годовом выражении до 61,9 млрд куб. м, в том числе природного – на 4% до 53,2 млрд куб. м, ПНГ – на 2% до 8,7 млрд куб. м. В то же время объем добычи в декабре стал максимальным с марта прошлого года, когда было добыто 62,6 млрд куб. м.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам