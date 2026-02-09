Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Добыча газа в России в 2025 году снизилась на 3%

К этому привели потеря транзита через Украину и снижение выпуска СПГ
Василий Милькин
Евгений Биятов / РИА Новости
Евгений Биятов / РИА Новости

Добыча газа в России вернулась к снижению спустя лишь один год роста. В России в 2025 г. было добыто 663 млрд куб. м, это на 3% ниже уровня предыдущего года, следует из данных Росстата. В том числе добыча природного газа в прошлом году сократилась на 3% до 561 млрд куб. м, а попутного нефтяного газа (ПНГ) – на 4% до 102 млрд куб. м.

В декабре 2025 г. добыча газа снизилась на 4% в годовом выражении до 61,9 млрд куб. м, в том числе природного – на 4% до 53,2 млрд куб. м, ПНГ – на 2% до 8,7 млрд куб. м. В то же время объем добычи в декабре стал максимальным с марта прошлого года, когда было добыто 62,6 млрд куб. м.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её