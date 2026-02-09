Добыча газа в России в 2025 году снизилась на 3%

Добыча газа в России вернулась к снижению спустя лишь один год роста. В России в 2025 г. было добыто 663 млрд куб. м, это на 3% ниже уровня предыдущего года, следует из данных Росстата. В том числе добыча природного газа в прошлом году сократилась на 3% до 561 млрд куб. м, а попутного нефтяного газа (ПНГ) – на 4% до 102 млрд куб. м.