Ксения Собчак может снова открыть петербургский ресторан Veter

В настоящее время, по данным «Яндекс Карт», он не работает. Сам Пинский в конце сентября 2025 г. сообщал в своем Telegram-канале, что «Летучий голландец» по предписанию речного регистра должен встать на капитальный ремонт, что сделало невозможной дальнейшую работу его ресторанов на этой площадке (там также находился «Магадан»). Ранее он также отмечал, что оба заведения были прибыльными, однако владелец судна предложил арендаторам взять на себя значительные расходы на ремонт корпуса при продлении договора, на что они не согласились.