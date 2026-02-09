Ксения Собчак может снова открыть петербургский ресторан Veter

Ксения Собчак может снова открыть петербургский ресторан VeterОна стала единственным владельцем компании, которой принадлежит бренд заведения
Ксения Собчак стала единственным владельцем ООО «Манила», которому принадлежит бренд закрывшегося ресторана Veter на носу корабля «Летучий голландец» у Биржевого моста в Санкт-Петербурге. По данным сервиса Rusprofile, в начале февраля она увеличила свою долю в этой компании с 15 до 100%.
Сам проект изначально был создан Собчак в партнерстве с ресторатором Антоном Пинским, которому принадлежало 85% в нем. Но в ноябре прошлого года последний из него вышел, передав свою долю самой «Маниле». Представители Собчак и Пинского на запросы «Ведомостей» не ответили.
Возможно, Собчак намерена снова открыть Veter, предполагают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
В настоящее время, по данным «Яндекс Карт», он не работает. Сам Пинский в конце сентября 2025 г. сообщал в своем Telegram-канале, что «Летучий голландец» по предписанию речного регистра должен встать на капитальный ремонт, что сделало невозможной дальнейшую работу его ресторанов на этой площадке (там также находился «Магадан»). Ранее он также отмечал, что оба заведения были прибыльными, однако владелец судна предложил арендаторам взять на себя значительные расходы на ремонт корпуса при продлении договора, на что они не согласились.
Сам бренд Veter ранее стал предметом судебных споров. Этот товарный знак был зарегистрирован предпринимательницей Верой Абель в 2018 г., но спустя пять лет «Манила» попыталась в суде по интеллектуальным правам снять с него правовую охрану. Абель подала ответный иск. После нескольких лет разбирательств суд в итоге удовлетворил требование «Манилы», разрешив компании использовать этот бренд.
Консолидация 100% доли у одного участника, как правило, означает, что все управленческие и стратегические решения в компании принимаются им единолично, поясняет юрист адвокатского бюро КИАП Александр Варчук. При этом, как считает совладелица сети «Честная Рыба» Натали Дмитренко, открывать ресторан под прежним брендом бессмысленно, так как его репутация подорвана судебными разбирательствами.
При этом уникальных конкурентных преимуществ, кроме месторасположения, по ее мнению, у этого заведения не было. Дмитренко считает, что Собчак могла бы запустить в этом же месте новый ресторан с другим названием и командой, однако это потребует инвестиций и профессионального управления. Теоретически в качестве партнеров могли бы подойти структуры White Rabbit Family («Гвидон», «Горыныч»), говорит она. У группы уже есть успешный совместный проект с Собчак – московский ресторан She. В White Rabbit Family на запрос «Ведомостей» не ответили.
Ситуацию с запуском новых проектов осложняет общее состояние рынка HoReCa – трафик снижается, себестоимость растет, а конкуренция с ритейлом усиливается, отмечает Дмитренко. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в 2025 г. средний чек в ресторанах и барах в России составил 2830 руб., что на 13% выше, чем было годом ранее. При этом число покупок сократилось на 3%. В денежном выражении продажи, правда, выросли на 10%.