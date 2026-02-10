Минтранс предложил смягчить закон о ветхих судах

Минтранс предложил смягчить закон о ветхих судахВозрастной порог такого флота может быть повышен до 50 лет
Минтранс готовит смягчающие поправки в проект закона о запрете эксплуатации ветхих судов с 2030 г. Корректировки обсуждаются по итогам серии встреч в Минтрансе и аппарате правительства РФ, прошедших в конце января – начале февраля.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Знает о прошедших встречах и пересмотре параметров законопроекта в сторону их смягчения и источник «Ведомостей» в одной из компаний-судовладельцев.
