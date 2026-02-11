Газета
Главная / Бизнес /

Экспорт никеля из России в Китай в 2025 году вырос почти вдвое

Ему помогли общая переориентация российских поставок в Азию и рост выпуска нержавеющей стали в КНР
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт необработанного никеля из России в Китай в 2025 г. вырос в 1,9 раза к показателю предыдущего года и достиг 87 190 т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, с которыми ознакомились «Ведомости».

В декабре экспорт вырос на 31% к показателю декабря 2024 г. и составил 12 380 т, следует из статистики. Для сравнения: рекордный месячный уровень поставок был зафиксирован в сентябре прошлого года – 19 340 т.

