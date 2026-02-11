Крупные косметические ритейлеры продолжают открывать новые магазины

Так, «Лэтуаль» в 2025 г. открыла 13 новых магазинов – восемь в городах России, четыре в Белоруссии и один в ОАЭ, говорит представитель этой компании. Теперь, по его данным, их 933. «Золотое яблоко» за этот же период увеличило свой портфель на семь точек (до 50), пять из которых расположены в нашей стране и по одной в Казахстане, ОАЭ и Саудовской Аравии. У «Иль де ботэ» за прошедший год появилось лишь две новые площадки (всего их 63). Формат дрогери показал еще более яркую динамику в 2025 г. «Улыбка радуги» за это время открыла порядка 400 магазинов, доведя их число почти до 2000. Представитель этой сети уточняет, что три точки были запущены в Киргизии по франшизе. В «Рив гош» на запрос не ответили.