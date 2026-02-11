Выпуск стали в России в январе снизился на 5%

Производство стали в России в январе 2026 г. составило 5,6 млн т, что на 5% меньше по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Такие данные приводит информационно-аналитическая компания «Корпорация Чермет». Выпуск готового проката в январе, по данным компании, снизился на 2% до 5 млн т, производство труб упало на 17% до 700 000 т.