Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказов

Они взламывают личные кабинеты ПВЗ, оформляют фиктивные возвраты покупок, после чего и получают не только товар, но и деньги
Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Владельцы пунктов выдачи заказов столкнулись с новой схемой мошенничества. Злоумышленники оформляют фиктивные возвраты ранее купленных дорогих товаров через взломанные личные кабинеты ПВЗ, предприниматели остаются должниками, а мошенники – с деньгами и товаром. Об этом несколько предпринимателей рассказали в тематических чатах в Telegram-каналах и подтвердили «Ведомостям» представители отраслевых сообществ и эксперты по кибербезопасности.

С подобной схемой столкнулась владелица ПВЗ «Яндекс маркета». В разговоре с «Ведомостями» она подтвердила, что декабре 2025 г. один из сотрудников ПВЗ обратился в группу «Яндекс маркета» в Telegram с просьбой ускорить ответ службы поддержки. Затем ему пришло личное сообщение от аккаунта с названием «Яндекс маркет поддержка» и галочкой верификации аккаунта. Собеседник предложил помощь и прислал инструкцию, в которой содержалась просьба передать технические данные страницы в браузере – программный код, позволяющий получить доступ к сессии пользователя.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её