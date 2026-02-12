Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказов

Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказовОни взламывают личные кабинеты ПВЗ, оформляют фиктивные возвраты покупок, после чего и получают не только товар, но и деньги
Владельцы пунктов выдачи заказов столкнулись с новой схемой мошенничества. Злоумышленники оформляют фиктивные возвраты ранее купленных дорогих товаров через взломанные личные кабинеты ПВЗ, предприниматели остаются должниками, а мошенники – с деньгами и товаром. Об этом несколько предпринимателей рассказали в тематических чатах в Telegram-каналах и подтвердили «Ведомостям» представители отраслевых сообществ и эксперты по кибербезопасности.
С подобной схемой столкнулась владелица ПВЗ «Яндекс маркета». В разговоре с «Ведомостями» она подтвердила, что декабре 2025 г. один из сотрудников ПВЗ обратился в группу «Яндекс маркета» в Telegram с просьбой ускорить ответ службы поддержки. Затем ему пришло личное сообщение от аккаунта с названием «Яндекс маркет поддержка» и галочкой верификации аккаунта. Собеседник предложил помощь и прислал инструкцию, в которой содержалась просьба передать технические данные страницы в браузере – программный код, позволяющий получить доступ к сессии пользователя.