Мошенники начали массово обманывать владельцев пунктов выдачи заказов

С подобной схемой столкнулась владелица ПВЗ «Яндекс маркета». В разговоре с «Ведомостями» она подтвердила, что декабре 2025 г. один из сотрудников ПВЗ обратился в группу «Яндекс маркета» в Telegram с просьбой ускорить ответ службы поддержки. Затем ему пришло личное сообщение от аккаунта с названием «Яндекс маркет поддержка» и галочкой верификации аккаунта. Собеседник предложил помощь и прислал инструкцию, в которой содержалась просьба передать технические данные страницы в браузере – программный код, позволяющий получить доступ к сессии пользователя.