Минпромторг готовит меры поддержки металлургов

По словам Алиханова, еще одной инициативой является освобождение на три года от уплаты акциза на сталь для стратегических инвестпроектов в отрасли после окончания их инвестиционной фазы. Кроме того, Минпромторг считает необходимым проработать дополнительные меры ограничения импорта в Россию металлопродукции, который сохраняется на фоне снижения спроса на сталь на внутреннем рынке.