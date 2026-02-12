Газета
Главная / Бизнес /

Минпромторг готовит меры поддержки металлургов

Ключевой из них может стать перенос сроков уплаты акциза на сталь
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг прорабатывает ряд мер поддержки компаний, работающих в отрасли черной металлургии. Об этом 11 февраля в ходе выступления в Госдуме заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Одной из мер является перенос на конец 2026 г. уплаты компаниями налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче железной руды и акциза на жидкую сталь, сообщил он.

По словам Алиханова, еще одной инициативой является освобождение на три года от уплаты акциза на сталь для стратегических инвестпроектов в отрасли после окончания их инвестиционной фазы. Кроме того, Минпромторг считает необходимым проработать дополнительные меры ограничения импорта в Россию металлопродукции, который сохраняется на фоне снижения спроса на сталь на внутреннем рынке.

