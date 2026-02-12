Темпы роста выручки «Вкусвилла» за год снизились в три раза

Темпы роста выручки «Вкусвилла» за год снизились в три разаЭто общая тенденция на рынке продуктового ритейла
Выручка ритейлера «Вкусвилл» по итогам 2025 г. увеличилась год к году на 9,73% до 361 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. Получается, что по сравнению с результатами 2024 г. темпы роста этого показателя замедлились почти в три раза – тогда он прибавил к предыдущему году 27% до 329 млрд руб.
Снижение темпов развития характерно практически для всех российских продуктовых ритейлеров из-за угасания потребительской активности в 2025 г., объясняет генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его подсчетам, доля «Вкусвилла» на рынке розничной торговли продовольственными товарами России по итогам прошлого года снизилась с 1,36% до 1,34%. В таких условиях компания сфокусировалась на работе с ассортиментом и качеством продукции, уточняет ее представитель.
За прошлый год сеть сократила количество физических торговых точек и дарксторов. Сейчас их 2200, тогда как на начало года было 2480. Число закрытых магазинов превысило количество открытых более чем в три раза – 332 против 103 соответственно, уточняет представитель ритейлера. Он объясняет, что «Вкусвилл» ликвидирует неэффективные площадки с низким спросом на продукцию бренда.
Сократилась и число городов, в которых присутствует компания. В 2025 г. «Вкусвилл» ушел из 16 населенных пунктов, продолжив работать в 157. Так, он перестал работать в Кирове, Ржеве, Вышнем Волочке, Майкопе, Новочеркасске и проч. При этом в 11 городах ритейлер запустил торговые точки только в 2024 г.
Закрытия магазинов в ряде населенных пунктов представитель «Вкусвилла» объясняет сложностями с логистикой и невозможностью доставки свежих товаров. Такая стратегия может быть связана с более высокой ценовой политикой компании, предполагает эксперт сервиса по оптимизации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова. По ее словам, далеко не все жители регионов могут себе позволить продукцию этого бренда. Кроме того, у этой аудитории больше доверия к локальным, а не федеральным товарам, отмечает эксперт. Тем не менее «Вкусвиллу» удалось нарастить присутствие на рынке Казахстана, открыв в Алма-Ате еще два магазина за прошлый год. Сегодня в этой стране работает 5 магазинов под вывесками сети.
«Вкусвилл» продолжил развивать новые проекты и в офлайне. В прошлом году были открыты первая точка «Вкусвилл Косметика» в ТЦ «Мега Химки», придорожное кафе «Вкусвилл в Пути», шесть ночных магазинов без продавцов в Санкт-Петербурге и первый в России хладомат для доставки продуктов питания вне магазина. Выручка онлайн-доставки, как сообщает ритейлер, достигла 53% в общем показателе, увеличившись на 3 п. п. год к году. По итогам 2025 г. компания также запустила 28 новых дарксторов, их общее число достигло 247.