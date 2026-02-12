Темпы роста выручки «Вкусвилла» за год снизились в три раза

Закрытия магазинов в ряде населенных пунктов представитель «Вкусвилла» объясняет сложностями с логистикой и невозможностью доставки свежих товаров. Такая стратегия может быть связана с более высокой ценовой политикой компании, предполагает эксперт сервиса по оптимизации торгового пространства «Про.Сторы» Ирина Болотова. По ее словам, далеко не все жители регионов могут себе позволить продукцию этого бренда. Кроме того, у этой аудитории больше доверия к локальным, а не федеральным товарам, отмечает эксперт. Тем не менее «Вкусвиллу» удалось нарастить присутствие на рынке Казахстана, открыв в Алма-Ате еще два магазина за прошлый год. Сегодня в этой стране работает 5 магазинов под вывесками сети.