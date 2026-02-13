Газета
Онлайн-торговля оказалась не готова к проверке биометрии при продаже энергетиков

Запрет на их продажу для несовершеннолетних по факту не соблюдается
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Производители энергетиков пожаловались вице-премьеру Дмитрию Григоренко, что не все участники рынка онлайн-торговли готовы к внедрению механизма проверки возраста с помощью биометрии при покупке безалкогольных тонизирующих напитков (БТН). Об этом говорится в письме Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки», среди участников – «Черноголовка», «Святой источник», «Нарзан» и др.), направленном вице-премьеру 27 января. Документ за подписью генерального директора объединения Аллы Андреевой есть в распоряжении «Ведомостей», его отправку подтвердил представитель «Союзнапитков».

Автор письма отмечает, что «отсутствие эффективных технологичных инструментов определения возраста приводит к нарушению действующих законодательных требований и значительному росту оборота нелегальной торговли». Представитель «Союзнапитков» уточнил, что под технологичными инструментами подразумевается биометрия.

