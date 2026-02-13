Инвесторы все чаще отказываются от судов, заказанных в рамках инвестквот

Инвесторы расторгли контракты на строительство 21 судна по программе инвестиционных квот, еще четыре договора находятся на стадии расторжения. Об этом «Ведомостям» рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев после пресс-конференции 11 февраля. По его данным, всего с 2017 г. в рамках программы инвестквот построено 51 судно, еще 69 строятся. Таким образом, каждое шестое судно, запланированное к строительству в рамках программы инвестквот, не будет построено, уточнил Зверев.