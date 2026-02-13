Инвесторы все чаще отказываются от судов, заказанных в рамках инвестквот

Инвесторы все чаще отказываются от судов, заказанных в рамках инвестквотСанкции и скачки валютных курсов сделали их строительство слишком долгим и дорогим
Инвесторы расторгли контракты на строительство 21 судна по программе инвестиционных квот, еще четыре договора находятся на стадии расторжения. Об этом «Ведомостям» рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев после пресс-конференции 11 февраля. По его данным, всего с 2017 г. в рамках программы инвестквот построено 51 судно, еще 69 строятся. Таким образом, каждое шестое судно, запланированное к строительству в рамках программы инвестквот, не будет построено, уточнил Зверев.
По словам представителя Минпромторга, на данный момент договоры по инвестквотам расторгнуты в части семи краболовов и 14 рыбопромысловым судам. Доли квот по одному из договоров на строительство краболова были переданы другому инвестору, продолжил он. В текущем году планируется передача заказчикам 12 судов, в том числе шести рыбопромысловых и шести краболовных, добавил собеседник.