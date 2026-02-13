Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Инвесторы все чаще отказываются от судов, заказанных в рамках инвестквот

Санкции и скачки валютных курсов сделали их строительство слишком долгим и дорогим
Светлана Афонина
Владимир Смирнов / ТАСС
Владимир Смирнов / ТАСС

Инвесторы расторгли контракты на строительство 21 судна по программе инвестиционных квот, еще четыре договора находятся на стадии расторжения. Об этом «Ведомостям» рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев после пресс-конференции 11 февраля. По его данным, всего с 2017 г. в рамках программы инвестквот построено 51 судно, еще 69 строятся. Таким образом, каждое шестое судно, запланированное к строительству в рамках программы инвестквот, не будет построено, уточнил Зверев.

По словам представителя Минпромторга, на данный момент договоры по инвестквотам расторгнуты в части семи краболовов и 14 рыбопромысловым судам. Доли квот по одному из договоров на строительство краболова были переданы другому инвестору, продолжил он. В текущем году планируется передача заказчикам 12 судов, в том числе шести рыбопромысловых и шести краболовных, добавил собеседник.

Вы видите 13% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь