Рынок нишевых маркетплейсов в России в 2026 году превысит 1 трлн рублей

Рынок нишевых маркетплейсов в России в 2026 году превысит 1 трлн рублейПродавцы ищут альтернативные каналы с более точным попаданием в аудиторию
Рынок нишевых маркетплейсов в России в 2025 г. достиг 990 млрд руб. Это на 22% больше, чем в 2024 г., и втрое больше, чем в 2021 г. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Т-бизнеса» (входит в Т-банк) и аналитического агентства Data Insight «Рынок нишевых маркетплейсов в России» (есть у «Ведомостей»). Авторы исследования прогнозируют, что в 2026 г. этот сегмент превысит 1,1 трлн руб., а к 2028 г. достигнет примерно 1,3 трлн руб.
Согласно исследованию, в 2025 г. крупнейшую долю этого рынка заняли агрегаторы доставки продуктов – 61%. К ним авторы отнесли, в частности, «Яндекс еду», Delivery, «Купер», Chibbis, «Бронибой», igooods и др. Второе место заняли маркетплейсы категорийных ритейлеров – 20%. В этой группе перечислены Lamoda, «М.видео», «Эльдорадо», «Лемана про», «Детский мир», «Лэтуаль» и др. Еще 6% рынка пришлось на фармацевтические маркетплейсы, в том числе uteka.ru, «Мегаптека», «Асна», «Все аптеки», vapteke и др., а 5% – на маркетплейсы автотоваров – Exist, Emex, Autodoc, «Автопитер», EuroAuto и др.