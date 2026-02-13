Рынок нишевых маркетплейсов в России в 2026 году превысит 1 трлн рублей

Рынок нишевых маркетплейсов в России в 2025 г. достиг 990 млрд руб. Это на 22% больше, чем в 2024 г., и втрое больше, чем в 2021 г. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Т-бизнеса» (входит в Т-банк) и аналитического агентства Data Insight «Рынок нишевых маркетплейсов в России» (есть у «Ведомостей»). Авторы исследования прогнозируют, что в 2026 г. этот сегмент превысит 1,1 трлн руб., а к 2028 г. достигнет примерно 1,3 трлн руб.