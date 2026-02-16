Выпуск сырья для крабовых палочек в России может впервые превысить 100 000 т

Выпуск сырья для крабовых палочек в России может впервые превысить 100 000 тЭто фактически единственный продукт из рыбы, продажи которого растут и в деньгах, и в весе
Выпуск сурими в России в 2026 г. может увеличиться на 20–25% за счет ввода новых судов и перерабатывающих мощностей. Такой прогноз содержится в отчете Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Там говорится, что в этом случае производство впервые в истории этого рынка превысит 100 000 т.
Сурими – это рыбный фарш, который используется как сырье для дальнейшей переработки. Из него, в частности, производят крабовые палочки и крабовое мясо, а также различные полуфабрикаты, в том числе риеты, рыбные колбасы и снеки. По итогам 2025 г. его производство в стране достигло 89 000 т. Это на 26% больше, чем было в позапрошлом году. При этом темпы роста за этот период снизились: в 2024 г. выпуск такой продукции увеличился год к году на 47%. Эксперты объясняют это коррекцией после резкого скачка.