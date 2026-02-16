Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Выпуск сырья для крабовых палочек в России может впервые превысить 100 000 т

Это фактически единственный продукт из рыбы, продажи которого растут и в деньгах, и в весе
Линда Журавлева
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Выпуск сурими в России в 2026 г. может увеличиться на 20–25% за счет ввода новых судов и перерабатывающих мощностей. Такой прогноз содержится в отчете Ассоциации добытчиков минтая (АДМ). Там говорится, что в этом случае производство впервые в истории этого рынка превысит 100 000 т.

Сурими – это рыбный фарш, который используется как сырье для дальнейшей переработки. Из него, в частности, производят крабовые палочки и крабовое мясо, а также различные полуфабрикаты, в том числе риеты, рыбные колбасы и снеки. По итогам 2025 г. его производство в стране достигло 89 000 т. Это на 26% больше, чем было в позапрошлом году. При этом темпы роста за этот период снизились: в 2024 г. выпуск такой продукции увеличился год к году на 47%. Эксперты объясняют это коррекцией после резкого скачка.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её