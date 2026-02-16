Россия увеличила экспорт карбамида в 2025 году на 11%

Поставки карбамида, одного из ключевых для России экспортных удобрений, в другие страны в 2025 г. выросли на 11% к уровню предыдущего года до 10,8 млн т. Это следует из статистических данных агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». В IV квартале прошлого года экспорт карбамида за рубеж составил 2,8 млн т (+8% в годовом выражении). Наибольший объем экспорта этого вида азотных удобрений в прошлом году был в I квартале – 2,9 млн т (+12% год к году).