Главная / Бизнес /

Россия увеличила экспорт карбамида в 2025 году на 11%

Поставки продолжат расти и в этом году на фоне увеличения глобального спроса
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Поставки карбамида, одного из ключевых для России экспортных удобрений, в другие страны в 2025 г. выросли на 11% к уровню предыдущего года до 10,8 млн т. Это следует из статистических данных агентства Metals & Mining Intelligence (MMI), с которыми ознакомились «Ведомости». В IV квартале прошлого года экспорт карбамида за рубеж составил 2,8 млн т (+8% в годовом выражении). Наибольший объем экспорта этого вида азотных удобрений в прошлом году был в I квартале – 2,9 млн т (+12% год к году).

Увеличению поставок способствовал рост спроса на российский карбамид в США, Индии и Турции, поясняет руководитель направления рынка удобрений MMI Максим Братчиков. При этом спрос на российском рынке снизился на 13% до 700 000 т.

