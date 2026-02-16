ГК «Элемент» поставит 200 000 российских чипов для беспилотников

За 2026 г. Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ; входит в ГК «Элемент») планирует произвести не менее 200 000 32-битных микроконтроллеров для гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Элемента». По словам представителя компании, на поставку микроконтроллеров уже заключен контракт общей стоимостью «несколько десятков миллионов рублей», но раскрывать заказчика собеседник не стал.