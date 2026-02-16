Газета
ГК «Элемент» поставит 200 000 российских чипов для беспилотников

Но в аппаратах по-прежнему используется иностранная электронная компонентная база, сетуют эксперты
Ника Сизова
Анна Устинова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

За 2026 г. Научно-исследовательский институт электронной техники (НИИЭТ; входит в ГК «Элемент») планирует произвести не менее 200 000 32-битных микроконтроллеров для гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Элемента». По словам представителя компании, на поставку микроконтроллеров уже заключен контракт общей стоимостью «несколько десятков миллионов рублей», но раскрывать заказчика собеседник не стал.

Чип необходим для системы управления двигателем, сейчас эту функцию выполняют импортные решения STM32 от европейской компании STMicroelectronics. Российский чип создан на открытой архитектуре RISC-V, добавил представитель «Элемента».

