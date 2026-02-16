Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Продажи дорожно-строительной техники в России падают второй год подряд

Высокая стоимость финансирования и слабая динамика в строительном секторе останавливают потребителей
Артем Гришков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в 2025 г. сократили отгрузки на внутренний рынок на 28% по сравнению с 2024 г. до 54,7 млрд руб. Такие данные приводит ассоциация «Росспецмаш» (входят крупнейшие предприятия отрасли), «Ведомости» ознакомились с ними.

По данным ассоциации, поставки мини-погрузчиков сократились на 29% до 738 единиц, гусеничных бульдозеров – до 632 шт. (-27%), кранов-трубоукладчиков – до 91 шт. (-28%), фронтальных погрузчиков – до 533 шт. (-20%), автогрейдеров – до 251 шт. (-26%), экскаваторов – до 185 шт. (-17%), катков – до 136 единиц (-48%). Исключением стали экскаваторы-погрузчики, отгрузки которых выросли на 35% до 932 шт.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её