Продажи дорожно-строительной техники в России падают второй год подряд

По данным ассоциации, поставки мини-погрузчиков сократились на 29% до 738 единиц, гусеничных бульдозеров – до 632 шт. (-27%), кранов-трубоукладчиков – до 91 шт. (-28%), фронтальных погрузчиков – до 533 шт. (-20%), автогрейдеров – до 251 шт. (-26%), экскаваторов – до 185 шт. (-17%), катков – до 136 единиц (-48%). Исключением стали экскаваторы-погрузчики, отгрузки которых выросли на 35% до 932 шт.