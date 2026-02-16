Продажи дорожно-строительной техники в России падают второй год подряд

Продажи дорожно-строительной техники в России падают второй год подрядВысокая стоимость финансирования и слабая динамика в строительном секторе останавливают потребителей
Российские производители дорожно-строительной техники (ДСТ) в 2025 г. сократили отгрузки на внутренний рынок на 28% по сравнению с 2024 г. до 54,7 млрд руб. Такие данные приводит ассоциация «Росспецмаш» (входят крупнейшие предприятия отрасли), «Ведомости» ознакомились с ними.
По данным ассоциации, поставки мини-погрузчиков сократились на 29% до 738 единиц, гусеничных бульдозеров – до 632 шт. (-27%), кранов-трубоукладчиков – до 91 шт. (-28%), фронтальных погрузчиков – до 533 шт. (-20%), автогрейдеров – до 251 шт. (-26%), экскаваторов – до 185 шт. (-17%), катков – до 136 единиц (-48%). Исключением стали экскаваторы-погрузчики, отгрузки которых выросли на 35% до 932 шт.
