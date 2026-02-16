В Москве сокращается заполняемость люксовых отелей

Средняя загрузка люксовых отелей в Москве по итогам 2025 г. достигла 61,2%. Об этом говорится в отчете Commonwealth Partnership (CMWP). По ее данным, за год этот показатель снизился на 5,5 процентного пункта (п. п.). За 12 месяцев в столице было забронировано 687 117 номеров в гостиницах данной категории, добавляет представитель компании. В IBC Real Estate уточняют, что всего в столице насчитывается лишь семь люксовых отелей на 1500 номеров (это 4% от всего фонда города). Среди них расположенные рядом с Красной площадью Four Seasons Hotel Moscow, The Carlton, Stella di Mosca. Их загрузка действительно за год сократилась на 8 п. п. до 53%, утверждают в IBC Real Estate.