Спрос на готовые суши и роллы в рознице вырос почти вдвое

Продажи готовых суши и роллов за девять месяцев 2025 г. выросли на 83% в денежном и на 90% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Такие данные приводит аналитическая компания NTech. По словам ее представителя, общий объем этого рынка в итоге достиг 22 млрд руб. и 19 000 т. При этом реализация всей рыбной продукции без учета консервов, суши и роллов за тот же период увеличилась лишь на 16% в рублях (до 476 млрд руб.), тогда как в весе она сократилась на 2% (до 715 000 т).