Главная / Бизнес /

Развитие судоходства по Амуру потребует 150 судов и 80 млрд рублей инвестиций

За заказы для программы поборются нынешние и бывшая верфи ОСК
Светлана Афонина
Юрий Смитюк / ТАСС
Юрий Смитюк / ТАСС

Восточный центр госпланирования при Минвостокразвития («Востокгосплан») разработал программу развития судоходства в Амурском бассейне на 2026–2040 гг. Об этом «Ведомостям» рассказала руководитель направления «Цифровая трансформация и устойчивое развитие» учреждения Мария Полякова. Программа обосновывает потребность в судах, предполагает модернизацию ключевых портов и создание мультимодальных логистических центров на Амуре.

Всего за прогнозный период предполагается построить порядка 150 судов, включая грузовые, пассажирские и суда технического флота. Предварительный объем инвестиций на строительство флота составит порядка 80 млрд руб. при сохранении текущих условий судоходства, сказала Полякова. Из них порядка 70% должно приходиться на грузовые суда.

