Развитие судоходства по Амуру потребует 150 судов и 80 млрд рублей инвестиций

Всего за прогнозный период предполагается построить порядка 150 судов, включая грузовые, пассажирские и суда технического флота. Предварительный объем инвестиций на строительство флота составит порядка 80 млрд руб. при сохранении текущих условий судоходства, сказала Полякова. Из них порядка 70% должно приходиться на грузовые суда.