Суд остановил рассмотрение иска Ильского НПЗ к его бывшему владельцу

Арбитражный суд Московской области остановил рассмотрение иска расположенного в Краснодарском крае Ильского НПЗ о взыскании 4,6 млрд руб. с его бывшего владельца Юрия Шамары в связи с судебным разбирательством о банкротстве ответчика. Это следует из материалов суда, с которыми ознакомились «Ведомости». Рассмотрение было остановлено 5 февраля этого года по ходатайству истца, так как в связи с процедурой личного банкротства Шамары все требования к нему должны предъявляться в рамках нее.