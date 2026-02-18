Суд остановил рассмотрение иска Ильского НПЗ к его бывшему владельцу

Суд остановил рассмотрение иска Ильского НПЗ к его бывшему владельцуПо мнению ответчика, иск связан с нежеланием нового собственника завода выполнять условия сделки
Арбитражный суд Московской области остановил рассмотрение иска расположенного в Краснодарском крае Ильского НПЗ о взыскании 4,6 млрд руб. с его бывшего владельца Юрия Шамары в связи с судебным разбирательством о банкротстве ответчика. Это следует из материалов суда, с которыми ознакомились «Ведомости». Рассмотрение было остановлено 5 февраля этого года по ходатайству истца, так как в связи с процедурой личного банкротства Шамары все требования к нему должны предъявляться в рамках нее.
Процедура банкротства была инициирована в ноябре 2025 г. одним из кредиторов НПЗ – банком «Зенит» на основании договора поручительства по обязательствам предприятия. Соответствующий иск был подан в Арбитражный суд Московской области 12 ноября, а уже 24 декабря 2025 г. суд признал Шамару банкротом.