В 2025 году на финансирование дорожной сети потратили 3,3 трлн рублей

В 2025 году на финансирование дорожной сети потратили 3,3 трлн рублейГлавная проблема при строительстве дорог – высокая стоимости километра при его низком качестве, считают в Национальном автомобильном союзе
Объем финансирования дорожной сети в России в 2025 г. сохранился на уровне 2024 г. и составил 3,3 трлн руб. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 17 февраля. Из этой суммы 1,4 трлн – это средства федерального бюджета, 1,9 трлн – региональных и местных бюджетов, пояснил министр.
По его словам, в прошлом году на пунктах пропусков через госграницы (всего их в РФ 314) было проведено 90 мероприятий по комплексной модернизации и техническому оснащению. По сравнению с 2024 г. доля пунктов пропуска в нормативном состоянии увеличилась с 66% до 71%, отметил Никитин. Также были дооснащены комплексами портального типа четыре автомобильных пунктов пропуска: «Кани-Курган» в Амурской области на границе с Китаем, «Бугристое» в Челябинской области на российско-казахстанской границе, «Чернышевское» на границе Калининградской области с Литвой и «Новошахтинск» на границе Ростовской области и Луганской народной республики.
Кроме этого, в 2025 г. была внедрена система электронной очереди на Верхнем Ларсе на границе с Грузией. Нововведение может значительно увеличить общий поток грузового и легкового транспорта на границе, считает руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Электронная очередь позволяет заранее планировать путь, распределять транспортные средства (ТС) по времени и управлять потоками, что сводит к минимуму появление заторов, говорит она.
9 трлн рублей
Министр транспорта также заявил о подтверждении детализированного плана мероприятий для исполнения поручения президента России Владимира Путина по обеспечению времени досмотра грузового ТС в пункт пропуска через госграницу не более 10 минут. Для этого внедряют системы интеллектуального пункта пропуска, в 2026 г. планируется оборудовать ими пять дальневосточных пунктов, отметил министр. Также в текущем году запланировано 95 мероприятий по модернизации и техническому оснащению, в планах – завершить модернизацию 10 приоритетных пунктов.
Ключевая проблема дорожной инфраструктуры заключается в несоизмеримо высокой стоимости километра дороги при его низком качестве, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Строящиеся автодороги зачастую требуют системного ремонта уже на следующий год, говорит он. Один из самых ярких примеров этого – нарушение норм укладки, когда вместо качественного гравийного или гранитного щебня используется доломитовый щебень, представляющий собой известняк, продолжает Шапарин. В результате возникают волны на дороге, колеи и другие дефекты. Приоритет, по его мнению, – инициирование силовыми ведомствами разбирательств в отношении дорожных строителей, которые нарушают порядок финансирования и методику оценки стройки.
Состояние дорог в регионах говорит о том, финансирования недостаточно, считает автоюрист Лев Воропаев. По его мнению, местные и региональные дороги значительно отстают по качеству от тех, что обслуживаются за счет федерального бюджета.