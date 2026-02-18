В 2025 году на финансирование дорожной сети потратили 3,3 трлн рублей

По его словам, в прошлом году на пунктах пропусков через госграницы (всего их в РФ 314) было проведено 90 мероприятий по комплексной модернизации и техническому оснащению. По сравнению с 2024 г. доля пунктов пропуска в нормативном состоянии увеличилась с 66% до 71%, отметил Никитин. Также были дооснащены комплексами портального типа четыре автомобильных пунктов пропуска: «Кани-Курган» в Амурской области на границе с Китаем, «Бугристое» в Челябинской области на российско-казахстанской границе, «Чернышевское» на границе Калининградской области с Литвой и «Новошахтинск» на границе Ростовской области и Луганской народной республики.