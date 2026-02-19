Рынок кофемашин и кофеварок в 2025 году вырос на фоне высоких цен в кофейнях

Российский рынок кофеварок и кофемашин достиг исторического максимума в 2025 г. За весь год было продано около 2,6 млн устройств на общую сумму 38 млрд руб. Это на 11,9% больше в штуках и на 3,7% в деньгах, чем за 2024 г. Средняя цена за кофемашину при этом составила 14 500 руб. Такими данными с «Ведомостями» поделились представители «М.видео» и исследовательской компании «ГФК-Русь».