Рынок кофемашин и кофеварок в 2025 году вырос на фоне высоких цен в кофейнях

Рынок кофемашин и кофеварок в 2025 году вырос на фоне высоких цен в кофейняхПокупатели предпочитали наиболее бюджетные модели от китайских вендоров
Российский рынок кофеварок и кофемашин достиг исторического максимума в 2025 г. За весь год было продано около 2,6 млн устройств на общую сумму 38 млрд руб. Это на 11,9% больше в штуках и на 3,7% в деньгах, чем за 2024 г. Средняя цена за кофемашину при этом составила 14 500 руб. Такими данными с «Ведомостями» поделились представители «М.видео» и исследовательской компании «ГФК-Русь».
Около 40% продаж в штуках приходится на модели стоимостью до 5000 руб., а 20% проданных устройств относится к сегменту свыше 25 000 руб., подчеркнул руководитель департамента малой бытовой техники компании «М.видео» Николай Семенов.
