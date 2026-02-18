Продажи автомобилей на газомоторном топливе в 2025 году сократились на 28%

Из общего объема новой техники на ГМТ 8917 единиц пришлось на легкие коммерческие авто (LCV), грузовики и спецтехнику. Продажи в этих сегментах совокупно сократились на 26%, но доля газовых машин в них выросла с 6,3 до 6,4%. Продажи новых автобусов на ГМТ в России в прошлом году составили 2713 единиц (-38%). Их доля на рынке за год уменьшилась на 1 п. п. до 19,3%. Реализация легковых автомобилей на газе в прошлом году выросла на 1%, но в количественном выражении составила всего 854 шт. Таким образом, на рынке новых автомобилей этот сегмент занял всего 0,07%.