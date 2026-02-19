Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ИНК заподозрили в нарушении патентного права при добыче нефти

Доказать вину нефтяной компании заявителю будет непросто, говорят юристы
Василий Милькин
Ведомости
Ведомости

Роспатент обратился в Главное управление по экономической безопасности и противодействию коррупции (ГУЭБиПК) МВД России для проверки возможного нарушения патентного права при добыче нефти Иркутской нефтяной компанией (ИНК). Это следует из письма руководителя службы Юрия Зубова (копия документа есть у «Ведомостей»).

Проверку инициировала компания «Нефтехимсинтез». В письме Роспатента отмечается, что, по данным заявителя, ИНК якобы незаконно использует два изобретения, касающиеся очистки нефти от сероводорода и меркаптанов (сернистые аналоги природных спиртов). Владельцами патентов на эти изобретения являются гендиректор и совладелец «Нефтехимсинтеза» Владимир Пузанков и другой бенефициар компании Андрей Кулаков. Компания зарегистрирована в Москве и занимается разработкой и производством реагентов для повышения эффективности работы нефтепромыслового оборудования.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте