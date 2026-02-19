ИНК заподозрили в нарушении патентного права при добыче нефти

Проверку инициировала компания «Нефтехимсинтез». В письме Роспатента отмечается, что, по данным заявителя, ИНК якобы незаконно использует два изобретения, касающиеся очистки нефти от сероводорода и меркаптанов (сернистые аналоги природных спиртов). Владельцами патентов на эти изобретения являются гендиректор и совладелец «Нефтехимсинтеза» Владимир Пузанков и другой бенефициар компании Андрей Кулаков. Компания зарегистрирована в Москве и занимается разработкой и производством реагентов для повышения эффективности работы нефтепромыслового оборудования.