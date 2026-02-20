Экспорт российских чипсов достиг рекорда

Российские производители картофельных чипсов в 2025 г. поставили в другие страны продукцию общим объемом 56 000 т и стоимостью $248 млн, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт». В натуральном выражении, по его данным, это на 6% превышает результаты позапрошлого года, рост в деньгах же составил 23%. Оба показателя являются рекордными для этого сегмента, отмечает представитель компании. Он также указывает, что в этом году экспорт всех снеков из картофеля может превысить $280 млн (данные в натуральном выражении он не приводит). Помимо чипсов «Агроэкспорт» включает в эту категорию еще и хлопья и картофель фри, но доля двух последних товаров в поставках, по словам представителя центра, невелика.