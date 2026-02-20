Экспорт российских чипсов достиг рекорда

Экспорт российских чипсов достиг рекордаПри этом продажи такой продукции внутри нашей страны в натуральном выражении сокращаются
Российские производители картофельных чипсов в 2025 г. поставили в другие страны продукцию общим объемом 56 000 т и стоимостью $248 млн, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт». В натуральном выражении, по его данным, это на 6% превышает результаты позапрошлого года, рост в деньгах же составил 23%. Оба показателя являются рекордными для этого сегмента, отмечает представитель компании. Он также указывает, что в этом году экспорт всех снеков из картофеля может превысить $280 млн (данные в натуральном выражении он не приводит). Помимо чипсов «Агроэкспорт» включает в эту категорию еще и хлопья и картофель фри, но доля двух последних товаров в поставках, по словам представителя центра, невелика.
За последние пять лет экспорт чипсов из России вырос почти в 2,6 раза в стоимостном выражении, утверждают в «Агроэкспорте», не уточняя детали. Он также напоминает, что в мире ежегодно потребляется в среднем около 4 млн т таких снеков. Наибольший объем приходится на Европу, на втором месте – Северная Америка, а на третьем – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, уточнил собеседник «Ведомостей». По данным ITC Trade Map, по итогам 10 месяцев 2025 г. Россия занимала 6-е место в списке крупнейших мировых экспортеров чипсов, уступая лишь Нидерландам, Бельгии, США, Канаде и Польше. Причем шансы на то, что наша страна в итоге сможет войти и в топ-5, достаточно высоки, считает управляющий партнер Agro & Food Communication Илья Березнюк.