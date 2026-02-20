Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Технологии /

В России могут появиться спецэнергозоны для искусственного интеллекта

Разработчики смогут экономить на электроэнергии и сократить сроки техприсоединения
Анна Устинова
Ника Сизова
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России могут создать специальные энергетические зоны для развития искусственного интеллекта (ИИ). В них будет действовать особый режим энергоснабжения для размещения центров обработки данных (ЦОД). Такая инициатива обсуждается в отраслевых ассоциациях с участием компаний в области ИИ и Минэнерго, рассказали «Ведомостям» два участника обсуждения из компаний, задействованных в разработках в сфере ИИ.

При создании специальной энергетической зоны для сетевых организаций введут сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение, а также будет действовать единый тариф на услуги по передаче электрической энергии, рассказал один из собеседников. Также ведутся переговоры о возможности создания специализированных гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность исключительно на территории специальной энергетической зоны. Строительство объектов в спецэнергозонах собираются финансировать из федерального или региональных бюджетов.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте