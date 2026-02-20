В России могут появиться спецэнергозоны для искусственного интеллекта

При создании специальной энергетической зоны для сетевых организаций введут сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение, а также будет действовать единый тариф на услуги по передаче электрической энергии, рассказал один из собеседников. Также ведутся переговоры о возможности создания специализированных гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность исключительно на территории специальной энергетической зоны. Строительство объектов в спецэнергозонах собираются финансировать из федерального или региональных бюджетов.