В России могут появиться спецэнергозоны для искусственного интеллекта

В России могут появиться спецэнергозоны для искусственного интеллектаРазработчики смогут экономить на электроэнергии и сократить сроки техприсоединения
В России могут создать специальные энергетические зоны для развития искусственного интеллекта (ИИ). В них будет действовать особый режим энергоснабжения для размещения центров обработки данных (ЦОД). Такая инициатива обсуждается в отраслевых ассоциациях с участием компаний в области ИИ и Минэнерго, рассказали «Ведомостям» два участника обсуждения из компаний, задействованных в разработках в сфере ИИ.
При создании специальной энергетической зоны для сетевых организаций введут сроки, в которые они будут обязаны осуществить технологическое присоединение, а также будет действовать единый тариф на услуги по передаче электрической энергии, рассказал один из собеседников. Также ведутся переговоры о возможности создания специализированных гарантирующих поставщиков, осуществляющих деятельность исключительно на территории специальной энергетической зоны. Строительство объектов в спецэнергозонах собираются финансировать из федерального или региональных бюджетов.