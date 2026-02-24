Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Экспорт пиломатериалов из России в Индию в 2025 году вырос в 2,6 раза

Этому способствовало снижение спроса на них в Китае
Василий Милькин
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Экспорт российских пиломатериалов (доски, брус и др.) в Индию в 2025 г. вырос в 2,6 раза по сравнению с показателем предыдущего года до 156 000 куб. м. Это следует из отчета аналитической компании Lesprom Network «Рынки пиломатериалов», с которым ознакомились «Ведомости».

Рост поставок в Индию произошел на фоне снижения экспорта в Китай, который является ключевым покупателем российских пиломатериалов. По данным Lesprom Network, поставки в КНР в прошлом году снизились на 8% до 11,2 млн куб. м. Сейчас на эту страну приходится около половины всего российского экспорта пиломатериалов.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте