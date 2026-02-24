Экспорт пиломатериалов из России в Индию в 2025 году вырос в 2,6 раза

Экспорт пиломатериалов из России в Индию в 2025 году вырос в 2,6 разаЭтому способствовало снижение спроса на них в Китае
Экспорт российских пиломатериалов (доски, брус и др.) в Индию в 2025 г. вырос в 2,6 раза по сравнению с показателем предыдущего года до 156 000 куб. м. Это следует из отчета аналитической компании Lesprom Network «Рынки пиломатериалов», с которым ознакомились «Ведомости».
Рост поставок в Индию произошел на фоне снижения экспорта в Китай, который является ключевым покупателем российских пиломатериалов. По данным Lesprom Network, поставки в КНР в прошлом году снизились на 8% до 11,2 млн куб. м. Сейчас на эту страну приходится около половины всего российского экспорта пиломатериалов.
