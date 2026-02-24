Экспорт пиломатериалов из России в Индию в 2025 году вырос в 2,6 раза

Рост поставок в Индию произошел на фоне снижения экспорта в Китай, который является ключевым покупателем российских пиломатериалов. По данным Lesprom Network, поставки в КНР в прошлом году снизились на 8% до 11,2 млн куб. м. Сейчас на эту страну приходится около половины всего российского экспорта пиломатериалов.