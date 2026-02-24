Ритейлеры все чаще запускают продажи правильного питания под своими марками

Управляющее ритейлером «Магнит» АО «Тандер» подало заявку на регистрацию товарного знака «Зожно несложно», говорится в материалах Роспатента. Судя по информации оттуда, компания намерена выпускать под собственной торговой маркой (СТМ) продукты питания, включая молочные и мясные товары, хлебобулочные и кондитерские изделия, морепродукты и проч. Ее представитель уточнил, что речь идет о продукции для здорового питания. Он пояснил, что они станут альтернативой привычным продуктам, но с минимальным количеством сахара, соли, жиров и повышенным содержанием полезных веществ. Всего под этой маркой уже в марте этого года планируется запустить более 60 позиций, включая перепелиные яйца, матчу, цикорий, белевскую пастилу и льняной хлеб, уточнил собеседник «Ведомостей».