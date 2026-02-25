Газета
Главная / Бизнес /

Турпоток из России в Индонезию за год вырос более чем на 20%

Это следствие появления между двумя странами прямого авиасообщения
Валерия Кузьменко
Iswanto Arif / Unsplash
Iswanto Arif / Unsplash

По итогам 2025 г. Индонезию посетило 219 000 граждан России, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития, ссылаясь на данные министерства туризма этой страны. Это, по его словам, на 22% превышает итоги позапрошлого года. Общий же турпоток в Индонезию за этот период находился на уровне 15,4 млн человек, по данным местного главного управления иммиграции. Прирост к 2024 г. составил 10,8%.

Увеличение спроса на поездки в Индонезию со стороны россиян подтверждают и опрошенные «Ведомостями» участники рынка. К примеру, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян говорит о годовой динамике в 30% до 200 000 человек. Похожая оценка – 25–35% – и у директора Ассоциации туристических агрегаторов Александра Брагина. При этом доля Индонезии в общей структуре зарубежных бронирований в зависимости от агрегатора находится в диапазоне 2–5%, уточняет он.

