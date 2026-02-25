Турпоток из России в Индонезию за год вырос более чем на 20%

Увеличение спроса на поездки в Индонезию со стороны россиян подтверждают и опрошенные «Ведомостями» участники рынка. К примеру, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян говорит о годовой динамике в 30% до 200 000 человек. Похожая оценка – 25–35% – и у директора Ассоциации туристических агрегаторов Александра Брагина. При этом доля Индонезии в общей структуре зарубежных бронирований в зависимости от агрегатора находится в диапазоне 2–5%, уточняет он.