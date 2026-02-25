Турпоток из России в Индонезию за год вырос более чем на 20%Это следствие появления между двумя странами прямого авиасообщения
По итогам 2025 г. Индонезию посетило 219 000 граждан России, сообщил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития, ссылаясь на данные министерства туризма этой страны. Это, по его словам, на 22% превышает итоги позапрошлого года. Общий же турпоток в Индонезию за этот период находился на уровне 15,4 млн человек, по данным местного главного управления иммиграции. Прирост к 2024 г. составил 10,8%.
Увеличение спроса на поездки в Индонезию со стороны россиян подтверждают и опрошенные «Ведомостями» участники рынка. К примеру, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян говорит о годовой динамике в 30% до 200 000 человек. Похожая оценка – 25–35% – и у директора Ассоциации туристических агрегаторов Александра Брагина. При этом доля Индонезии в общей структуре зарубежных бронирований в зависимости от агрегатора находится в диапазоне 2–5%, уточняет он.