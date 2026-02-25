Газета
Главная / Бизнес /

Экспортные цены на удобрения в начале 2026 года растут

Этому способствуют увеличение стоимости сырья и геополитические риски
Василий Милькин
Денис Абрамов / Ведомости
Денис Абрамов / Ведомости

Экспортная цена на карбамид (азотное удобрение) на базисе FOB (с погрузкой на судно) Балтика с начала 2026 г. по 19 февраля выросла на 10–12% до $395–410/т, на аммиачную селитру – на 19% до $303/т, свидетельствуют данные агентства Metals & Mining Intelligence (MMI).

Существенно увеличились и экспортные цены на фосфорные удобрения. Цена аммофоса (моноаммонийфосфат, MAP) с начала года выросла на 16% до $665/т. Диаммофос (диаммонийфосфат, DAP) подорожал на 7% до $652/т. Стоимость хлористого калия при экспорте через порты Балтики увеличилась менее существенно – на 3–4% до $298–318/т.

