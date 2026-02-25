Экспортные цены на удобрения в начале 2026 года растут

Существенно увеличились и экспортные цены на фосфорные удобрения. Цена аммофоса (моноаммонийфосфат, MAP) с начала года выросла на 16% до $665/т. Диаммофос (диаммонийфосфат, DAP) подорожал на 7% до $652/т. Стоимость хлористого калия при экспорте через порты Балтики увеличилась менее существенно – на 3–4% до $298–318/т.