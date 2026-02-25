Профсоюзы предложили временно дать таксопаркам покупать нелокализованные машины

Профсоюзы предложили временно дать таксопаркам покупать нелокализованные машиныБизнесу нужна адаптация для перестроения работы на отечественную автотехнику
Легальным таксопаркам следует временно разрешить закупку не локализованных в России автомобилей такси. С таким предложением 24 февраля на тематическом круглом столе, проводимом подкомитетом по развитию такси «Деловой России», выступила председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина. Профсоюз, в частности, предлагает предоставить таксопаркам переходную квоту до 2028 г. для закупки импортной автотехники в рамках действия правил, установленных законом о локализации такси.
Закон о локализации такси вступает в силу 1 марта 2026 г. Чтобы автомобиль мог попасть в перечень доступных для использования в перевозках, он должен соответствовать хотя бы одному из требований: быть произведенным в рамках специнвестконтракта, заключенного автоконцерном с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г., либо набирать не менее 3200 баллов локализации. Кроме того, отдельные модели транспортных средств могут быть внесены в перечень нормативными актами правительства.