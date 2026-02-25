Профсоюзы предложили временно дать таксопаркам покупать нелокализованные машины

Закон о локализации такси вступает в силу 1 марта 2026 г. Чтобы автомобиль мог попасть в перечень доступных для использования в перевозках, он должен соответствовать хотя бы одному из требований: быть произведенным в рамках специнвестконтракта, заключенного автоконцерном с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г., либо набирать не менее 3200 баллов локализации. Кроме того, отдельные модели транспортных средств могут быть внесены в перечень нормативными актами правительства.