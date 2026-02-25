Газета
Главная / Бизнес /

Профсоюзы предложили временно дать таксопаркам покупать нелокализованные машины

Бизнесу нужна адаптация для перестроения работы на отечественную автотехнику
Артем Гришков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Легальным таксопаркам следует временно разрешить закупку не локализованных в России автомобилей такси. С таким предложением 24 февраля на тематическом круглом столе, проводимом подкомитетом по развитию такси «Деловой России», выступила председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина. Профсоюз, в частности, предлагает предоставить таксопаркам переходную квоту до 2028 г. для закупки импортной автотехники в рамках действия правил, установленных законом о локализации такси.

Закон о локализации такси вступает в силу 1 марта 2026 г. Чтобы автомобиль мог попасть в перечень доступных для использования в перевозках, он должен соответствовать хотя бы одному из требований: быть произведенным в рамках специнвестконтракта, заключенного автоконцерном с 1 марта 2022 г. по 1 марта 2025 г., либо набирать не менее 3200 баллов локализации. Кроме того, отдельные модели транспортных средств могут быть внесены в перечень нормативными актами правительства.

