Сервисы бронирования отелей заявляют о серьезном росте новых подключений

Сервисы бронирования отелей заявляют о серьезном росте новых подключенийВ основном речь идет о небольших объектах и апартаментах, чьим владельцам сложно найти гостей самостоятельно
Число новых российских средств размещения, подключившихся к платформе «Яндекс Путешествия» с 1 января по 19 февраля 2026 г. выросло в 1,5 раза по сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании. По его словам, всего на сервисе сейчас представлено более 144 000 объектов из всех регионов страны, а число доступных номеров превысило 1 млн.
В начале февраля крупнейшие гостиничные сети сообщили, что они прекращают сотрудничество с «Яндекс Путешествиями» из-за повышения базовой комиссии сервиса с 15 до 17%. Среди них – Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, «Мантера», Alean Collection, «Русские Сезоны», Accor, «Ателика», «Кронвелл групп». Ранее они обращались к компании с предложением сохранить агентское вознаграждение на уровне 15%, но она на их просьбу не отреагировала. Некоторые отели данных сетей все еще доступны для бронирования на «Яндекс Путешествиях», убедился корреспондент «Ведомости». Компания продолжает вести переговоры с ушедшими сетями, сообщает руководитель «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.
О росте числа туристических объектов на своих платформах сообщают и другие агрегаторы. Количество запросов на подключение российских средств размещения к «Т-Путешествиям» с 1 января по 23 февраля 2026 г. увеличилось год к году более чем в 6 раз, утверждает представитель этой компании. Руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова говорит о динамике в 10% с 1 января по 24 февраля 2026 г. Речь, по ее словам, идет о российских гостиницах. Число же международных средств размешения выросло в 29 раз. Всего на OneTwoTrip представлено более 3 млн отелей, отмечает Шелехова.
За год – с февраля 2025 г. по февраль 2026 г. – количество отечественных гостиниц на «Островке» увеличилось на 43%, достигнув 150 000 объектов, добавляет представитель этого сервиса.
В среднем по итогам прошлого года динамика у агрегаторов составила 40–100% в зависимости от площадки, оценивает директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин. Наиболее активно к сервисам подключаются малые отели и апартаменты, констатирует он. Данные игроков рынка это подтверждают. Так, предложение апартаментов, квартир и домов на «Островке» за последний год выросло на 62%, и теперь на эту категорию приходится 76% от всех объектов. Шелехова отмечает, что апартаменты составляют 67% от всех подключенных средств размещения в январе – феврале 2026 г.
В «Т-Путешествиях» также говорят об увеличении числа объектов «без звезд» на площадке за этот же период. Речь идет о небольших отелях, которые прошли этап самооценки и внесли данные в реестр Росаккредитации, но не оформили добровольную сертификацию для подтверждения категории «звездности», объясняют эксперты.
Подключение к агрегаторам решает проблему поиска клиента для частного посуточного жилья и маленьких гостиниц, говорят участники рынка. По их словам, в отличие от крупных сетевых отелей этот сегмент не располагают серьезными маркетинговыми бюджетами для продвижения. Брагин добавляет, что благодаря трафику агрегаторов и их удобным фильтрам первое знакомство потребителя с объектом размещения в большинстве случаев происходит именно через сервисы бронирования.
Среди регионов с наибольшей динамикой подключений к «Яндекс Путешествиям» в начале 2026 г. лидируют Нижегородская область (+63%), Башкортостан (+49%), Ростовская область (+43%), Иркутская область (+37%), Карачаево-Черкесия (+28%) и Алтай (+23%). В компании это объясняют эффектом низкой базы: эти территории только начинают раскрывать свой туристический потенциал.
Активно наращивают число объектов и традиционные туристические центры. В Москве количество предложений на «Яндекс Путешествиях» с начала года выросло на 39%, в Санкт-Петербурге – на 54%, в Краснодарском крае – на 44%.
Шелехова из OneTwoTrip включает в топ-5 направлений по новым подключениям Москву, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Калининград. Представитель «Островка» подтверждает лидерство Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Нижегородской областей и Татарстана с февраля 2025 г. по февраль 2026 г.