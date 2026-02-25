Сервисы бронирования отелей заявляют о серьезном росте новых подключений

О росте числа туристических объектов на своих платформах сообщают и другие агрегаторы. Количество запросов на подключение российских средств размещения к «Т-Путешествиям» с 1 января по 23 февраля 2026 г. увеличилось год к году более чем в 6 раз, утверждает представитель этой компании. Руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова говорит о динамике в 10% с 1 января по 24 февраля 2026 г. Речь, по ее словам, идет о российских гостиницах. Число же международных средств размешения выросло в 29 раз. Всего на OneTwoTrip представлено более 3 млн отелей, отмечает Шелехова.