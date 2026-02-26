В России падает спрос на стейки

В России падает спрос на стейкиЭто следствие сокращения поголовья скота и холодного лета
Порционная продукция из мяса и птицы по итогам 2025 г. пользовалась меньшим спросом, чем в предыдущие годы, говорится в материалах исследовательской компании NTech. По ее данным, речь идет прежде всего о стейках для жарки (остальное – натуральные котлеты, шницели, медальоны и проч.). Их продажи сократились в натуральном выражении на 8% год к году до 92 000 т.
В денежном выражении этот сегмент, впрочем, прибавил 6% до 71 млрд руб. Причем годом ранее реализация стейков росла и в весе, и в рублях: на 17% до 100 000 т и на 27% до 67 млрд руб. соответственно, отмечают в NTech.
