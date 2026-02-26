В России падает спрос на стейки

Порционная продукция из мяса и птицы по итогам 2025 г. пользовалась меньшим спросом, чем в предыдущие годы, говорится в материалах исследовательской компании NTech. По ее данным, речь идет прежде всего о стейках для жарки (остальное – натуральные котлеты, шницели, медальоны и проч.). Их продажи сократились в натуральном выражении на 8% год к году до 92 000 т.