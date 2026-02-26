Минтранс исключит рыболовные и пассажирские суда из закона о ветхом флоте

«Указанные меры предполагается распространять исключительно в отношении грузовых судов», – уточнил Пошивай. Он также отметил, что рыбопромысловые суда грузовыми не являются, а их обновление ведется по отдельной программе инвестиционных квот («квоты под киль»). Представитель Минтранса сказал «Ведомостям», что в настоящий момент такой вариант обсуждается с профильными ведомствами.