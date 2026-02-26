Газета
Бизнес

Минтранс исключит рыболовные и пассажирские суда из закона о ветхом флоте

Инициативой был бы сформирован большой портфель заказов и соответствующая потребность в финансировании
Светлана Афонина
Ведомости
Ведомости

Минтранс не будет распространять на рыболовный и пассажирский флот готовящиеся ограничения на заход в порты возрастных судов. Об этом 26 февраля сообщил замглавы ведомства Александр Пошивай на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

«Указанные меры предполагается распространять исключительно в отношении грузовых судов», – уточнил Пошивай. Он также отметил, что рыбопромысловые суда грузовыми не являются, а их обновление ведется по отдельной программе инвестиционных квот («квоты под киль»). Представитель Минтранса сказал «Ведомостям», что в настоящий момент такой вариант обсуждается с профильными ведомствами.

