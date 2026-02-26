Кабмин планирует изменить бюджетное правило из-за снижения нефтегазовых доходов

Кабмин планирует изменить бюджетное правило из-за снижения нефтегазовых доходовЦена отсечения будет дополнительно снижена для сохранения средств ФНБ
Правительство на фоне сокращения нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета планирует скорректировать бюджетное правило, понизив установленный в рамках него базовый уровень цены на нефть – так называемую цену отсечения. Об этом 25 февраля в Госдуме заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Он отметил, что доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета сокращается, поэтому правительство для сохранения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и снижения давления на валютный рынок рассматривает вопрос ужесточения бюджетного правила «с точки зрения снижения базовой цены».
