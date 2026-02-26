Кабмин планирует изменить бюджетное правило из-за снижения нефтегазовых доходов

Правительство на фоне сокращения нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета планирует скорректировать бюджетное правило, понизив установленный в рамках него базовый уровень цены на нефть – так называемую цену отсечения. Об этом 25 февраля в Госдуме заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.