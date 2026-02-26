Шишкарев выкупил 1% УК «Дело» у «Трансмашхолдинга»Это часть плана бизнесмена по консолидации актива
Бизнесмен Сергей Шишкарев 25 февраля закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала УК «Дело». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Теперь Шишкареву снова принадлежит 51% логистической компании. С декабря 2024 г. владельцем 1% акций УК «Дело» была компания «Р-альянс», принадлежащая структурам владельцев «Трансмашхолдинга» (ТМХ).
«Я продавал часть своей доли с учетом перспектив сделки ТМХ с «Росатомом»: если она не состоится, мне возвращались акции, а я отдавал за них ту же сумму денег, которую получил. Поскольку сделка между госкорпорацией и ТМХ не случилась, мы вернулись на исходные позиции», – объяснил Шишкарев.
