Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Шишкарев выкупил 1% УК «Дело» у «Трансмашхолдинга»

Это часть плана бизнесмена по консолидации актива
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Бизнесмен Сергей Шишкарев 25 февраля закрыл сделку и вернул ранее принадлежавший ему 1% уставного капитала УК «Дело». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Теперь Шишкареву снова принадлежит 51% логистической компании. С декабря 2024 г. владельцем 1% акций УК «Дело» была компания «Р-альянс», принадлежащая структурам владельцев «Трансмашхолдинга» (ТМХ).

«Я продавал часть своей доли с учетом перспектив сделки ТМХ с «Росатомом»: если она не состоится, мне возвращались акции, а я отдавал за них ту же сумму денег, которую получил. Поскольку сделка между госкорпорацией и ТМХ не случилась, мы вернулись на исходные позиции», – объяснил Шишкарев.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь