Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Ставки фрахта балкеров для перевозки удобрений в портах Балтики резко выросли

Российские экспортеры в условиях дефицита флота сократили отгрузки в феврале на 8%
Василий Милькин
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

За неделю с 13 по 20 февраля ставки фрахта балкеров для экспорта удобрений в портах Балтийского моря выросли в среднем на 43–76% до $50–100/т. Это следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости».

По данным агентства, стоимость фрахта балкеров типа Handysize (дедвейтом 40 000 т) для поставок в порты США в Мексиканском заливе за неделю увеличилась на 61% до $79/т, в порты Бразилии – на 70% до $70/т, в порты на западе Индии – на 43% до $100/т. Стоимость фрахта балкеров типа Handymax (дедвейтом 45 000 т), идущих в порты Бразилии, увеличилась на 56% до $50/т. Стоимость фрахта судов того же типа для экспорта в Индию через терминалы на западе страны выросла на 76% до $88/т.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её