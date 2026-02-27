Ставки фрахта балкеров для перевозки удобрений в портах Балтики резко выросли

По данным агентства, стоимость фрахта балкеров типа Handysize (дедвейтом 40 000 т) для поставок в порты США в Мексиканском заливе за неделю увеличилась на 61% до $79/т, в порты Бразилии – на 70% до $70/т, в порты на западе Индии – на 43% до $100/т. Стоимость фрахта балкеров типа Handymax (дедвейтом 45 000 т), идущих в порты Бразилии, увеличилась на 56% до $50/т. Стоимость фрахта судов того же типа для экспорта в Индию через терминалы на западе страны выросла на 76% до $88/т.