«Эмпериум» перенес расширение верфи в Ленобласти на 2030 год

Верфь «Эмпериум» (входит в АФК «Система») переносит ввод первой очереди расширения своей площадки в Отрадном (Ленинградская обл.) с 2026 на 2030 г. О этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами компании. Изначально предполагалось, что к I кварталу 2026 г. на территории верфи построят два новых корпуса – производственный и административно-бытовой – общей площадью 19 000 кв. м. Это позволило бы удвоить мощность предприятия до 25 электрических судов в год. Планы откладываются примерно на четыре года, уточняют собеседники.