«Эмпериум» перенес расширение верфи в Ленобласти на 2030 год

Компания решила изменить концепцию проекта для строительства более крупных судов
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Верфь «Эмпериум» (входит в АФК «Система») переносит ввод первой очереди расширения своей площадки в Отрадном (Ленинградская обл.) с 2026 на 2030 г. О этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомых с планами компании. Изначально предполагалось, что к I кварталу 2026 г. на территории верфи построят два новых корпуса – производственный и административно-бытовой – общей площадью 19 000 кв. м. Это позволило бы удвоить мощность предприятия до 25 электрических судов в год. Планы откладываются примерно на четыре года, уточняют собеседники.

Представитель «Эмпериума» подтвердил корректировку сроков проекта. По его словам, компания пересмотрела инвестпроект «в части повышения эффективности». Приоритет смещен на строительство подъемно-спускового сооружения (слипа) с причалом, а также на расширение существующих достроечных площадок.

