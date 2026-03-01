Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и Катар

По оценкам АТОР, порядка 50 000 россиян застряли в ОАЭ, 2000 человек – в других странах Персидского залива
Светлана Афонина
Валерия Кузьменко
KABIR JHANGIANI / NURPHOTO VIA AFP
KABIR JHANGIANI / NURPHOTO VIA AFP

Авиасообщение на Ближнем Востоке было нарушено утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита.

За первые сутки эскалации в странах Ближнего Востока из 4200 рейсов, запланированных к прибытию, было отменено 966 (23%), сообщила The New York Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium. На следующий день отмены продолжились – не состоялось еще 716 из 4300 рейсов. С учетом вылетающих рейсов общее число отмен в регионе за первые сутки превысило 1800.

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте