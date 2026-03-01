Конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и Катар

Конфликт Ирана и США парализовал транзит через ОАЭ и КатарПо оценкам АТОР, порядка 50 000 россиян застряли в ОАЭ, 2000 человек – в других странах Персидского залива
Авиасообщение на Ближнем Востоке было нарушено утром 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана. В зоне прямых рисков оказалась не только инфраструктура стран – участниц конфликта, но и важнейшие хабы в регионе – в ОАЭ, Катаре и Бахрейне, чья экономика критически зависит от глобального транзита.
За первые сутки эскалации в странах Ближнего Востока из 4200 рейсов, запланированных к прибытию, было отменено 966 (23%), сообщила The New York Times со ссылкой на данные аналитической компании Cirium. На следующий день отмены продолжились – не состоялось еще 716 из 4300 рейсов. С учетом вылетающих рейсов общее число отмен в регионе за первые сутки превысило 1800.
Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам