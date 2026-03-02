Кириллица впервые опередила латиницу при регистрации товарных знаков

Российские компании постепенно отказываются от использования латиницы в публичном пространстве. Во втором полугодии 2025 г. количество заявок от российских юрлиц на регистрацию новых товарных знаков на кириллице впервые превысило число заявок на латинице, причем сразу на 10%. Всего было подано 73 822 заявки, из них 16 249 на кириллице и 14 887 на латинице. Остальные заявки подали иностранные юрлица. Такими данными с «Ведомостями» поделились сервисы «Онлайн патент» и «Рег.решения».