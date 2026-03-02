Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Морские поставки нефти в Персидском заливе сокращаются

На этом фоне цена нефти в ближайшие дни может превысить $80–100/барр., считают эксперты
Василий Милькин
Илья Лакстыгал
Антон Тавлиханов
FADEL SENNA / AFP
FADEL SENNA / AFP

Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном привело к резкому сокращению движения нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана. Это следует из данных системы отслеживания судов MarineTraffic. Ормузский пролив 1 марта проходили одиночные танкеры, в основном иранские. Например, в период с 17.30 до 18.30 мск в проливе осуществляли движение два судна: одно под флагом Ирана, другое – Маршалловых островов.

При этом возле пролива – как со стороны Персидского залива, так и со стороны Оманского залива – наблюдается скопление танкеров. Большинство судов сосредоточено у берегов ОАЭ, но большая группа – более 50 танкеров – также наблюдается на входе в Ормузский пролив между Оманом и Ираном. По подсчетам «Ведомостей», в общей сложности возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).

Вы видите 12% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её