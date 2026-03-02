Морские поставки нефти в Персидском заливе сокращаются

Морские поставки нефти в Персидском заливе сокращаютсяНа этом фоне цена нефти в ближайшие дни может превысить $80–100/барр., считают эксперты
Вооруженное противостояние США и Израиля с Ираном привело к резкому сокращению движения нефтяных танкеров в Ормузском проливе, соединяющем Персидский залив с Оманским заливом Индийского океана. Это следует из данных системы отслеживания судов MarineTraffic. Ормузский пролив 1 марта проходили одиночные танкеры, в основном иранские. Например, в период с 17.30 до 18.30 мск в проливе осуществляли движение два судна: одно под флагом Ирана, другое – Маршалловых островов.
При этом возле пролива – как со стороны Персидского залива, так и со стороны Оманского залива – наблюдается скопление танкеров. Большинство судов сосредоточено у берегов ОАЭ, но большая группа – более 50 танкеров – также наблюдается на входе в Ормузский пролив между Оманом и Ираном. По подсчетам «Ведомостей», в общей сложности возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).