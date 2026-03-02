Морские поставки нефти в Персидском заливе сокращаются

При этом возле пролива – как со стороны Персидского залива, так и со стороны Оманского залива – наблюдается скопление танкеров. Большинство судов сосредоточено у берегов ОАЭ, но большая группа – более 50 танкеров – также наблюдается на входе в Ормузский пролив между Оманом и Ираном. По подсчетам «Ведомостей», в общей сложности возле Ормузского пролива стоят на рейде или движутся, не заходя в пролив, более 250 судов, перевозящих нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ (СПГ).